22 апреля, 16:57

Сотрудник L'Occitane «накрасился» на 5,4 млн рублей и три года тюрьмы

Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Чертановский районный суд Москвы приговорил бывшего старшего кладовщика интернет-магазина L'Occitane, Титкова, за кражу косметики на сумму 5,4 миллиона рублей. Как выяснилось, он использовал уязвимость в системе оформления заказов, позволявшую перемещать товары со склада в курьерскую службу без фактической отправки покупателям. Информация об этом опубликована в Telegram-канале судов Москвы.

«Чертановский районный суд города Москвы признал виновным Титкова Игоря Александровича в хищении вверенного ему имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Судебная инстанция вынесла решение о назначении мужчине наказания в виде трех лёт заключения в исправительной колонии общего режима. Гражданин был взят под стражу непосредственно в зале судебного заседания.

Чемпион UFC Махачев рассказал об ограблении в Италии
Чемпион UFC Махачев рассказал об ограблении в Италии

Ранее сообщалось, что дом Елены Терешковой, дочери космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева, ограбили в Щёлковском районе Подмосковья. Неизвестный пробрался в жилище и вынес водонагреватель, газовый баллон и стабилизатор на 70 тысяч рублей. Хозяйка обнаружила пропажу 9 апреля, её супруг подтвердил факт кражи, расследование ведут следователи.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
