Сотрудник L'Occitane «накрасился» на 5,4 млн рублей и три года тюрьмы

Чертановский районный суд Москвы приговорил бывшего старшего кладовщика интернет-магазина L'Occitane, Титкова, за кражу косметики на сумму 5,4 миллиона рублей. Как выяснилось, он использовал уязвимость в системе оформления заказов, позволявшую перемещать товары со склада в курьерскую службу без фактической отправки покупателям. Информация об этом опубликована в Telegram-канале судов Москвы.

«Чертановский районный суд города Москвы признал виновным Титкова Игоря Александровича в хищении вверенного ему имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Судебная инстанция вынесла решение о назначении мужчине наказания в виде трех лёт заключения в исправительной колонии общего режима. Гражданин был взят под стражу непосредственно в зале судебного заседания.

