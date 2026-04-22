

22 апреля, 17:15

Конгресс Испании подавляющим большинством отклонил референдум о выходе из НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlo Lys

Подавляющее большинство депутатов испанского Конгресса отклонило предложение партии Podemos о проведении референдума по вопросу членства Испании в НАТО. Это решение было зафиксировано в ходе парламентской трансляции на YouTube-канале. Таким образом, инициатива не получила одобрения большинства парламентариев.

Инициатива о проведении референдума получила поддержку лишь 20 парламентариев. Значительное большинство, а именно 300 депутатов, выступили против, в то время как 25 воздержались от голосования.

Партия Podemos выразила мнение о необходимости пересмотра статуса Испании в НАТО. В качестве обоснования приводились следующие аргументы: Альянс выходит за рамки исключительно оборонных функций, участвуя в глобальных операциях, а также используется Соединёнными Штатами для установления контроля над другими странами-членами.

А ранее спикер парламента Словении Зоран Стеванович заявил, что в стране пройдёт референдум о возможном выходе из НАТО. По его словам, страна должна вести самостоятельную политику, а не быть частью чьего-то плана.

Наталья Демьянова
