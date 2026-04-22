Российская сторона всегда рада принимать дипломатов из Соединённых Штатов, приезжающих для диалога об урегулировании конфликта на Украине, и готова принять их «хоть завтра». С таким заявлением во время общения с Первым каналом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В настоящее время в средствах массовой информации обсуждается возможность нового визита в Российскую Федерацию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера.

«Эта встреча может состояться хоть завтра. Мы всегда рады видеть здесь наших американских друзей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли встреча с представителями США состояться до конца текущей недели.

Ранее Песков заявил, что потенциальная встреча президента России Владимира Путина с главарём киевского режима Владимиром Зеленским возможна исключительно в контексте завершения уже достигнутых соглашений. Представитель Кремля напомнил о готовности российского лидера к встрече в Москве в любое время, но акцентировал внимание на необходимости наличия конкретной повестки и гарантии результативности, которая, по его словам, может быть достигнута только путём финализации договорённостей.