В Кремле назвали единственное условие для встречи Путина и Зеленского

Потенциальная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна исключительно в контексте завершения уже достигнутых соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что ключевым фактором является цель переговоров: «Для чего встречаться?». Песков напомнил о готовности Путина к встрече в Москве в любое время, но акцентировал внимание на необходимости наличия конкретной повестки и гарантии результативности, которая, по его словам, может быть достигнута только путём финализации договорённостей.

«Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», — сказал представитель Кремля в интервью ИС «Вести».

Ранее украинская сторона заявила о готовности провести переговоры между Зеленским и Владимиром Путиным на территории Турции. Возможный формат встречи предполагает участие также лидеров США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.