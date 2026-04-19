

19 апреля, 14:56

Киев просил Турцию организовать встречу Путина и Зеленского

Обложка © Life.ru, ТАСС / АР / ANDY RAIN

Украина обратилась к Турции с инициативой провести встречу с Россией на вышем уровне для обсуждения урегулирования конфликта. С предложением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, обозначив готовность Киева к переговорам.

Речь идёт о возможной встрече с участием российского главы Владимира Путина и экс-комика Владимира Зеленского. В качестве потенциальных посредников или участников обсуждается привлечение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Также, по словам главы МИД Украины, к формату переговоров может присоединиться лидер США Дональд Трамп.

Инициатива направлена на поиск путей урегулирования текущей ситуации и организацию диалога на высшем уровне. Киев, как отметил Сибига, выражает готовность принять участие в подобной встрече при её согласовании.

В Совфеде назвали враньём слова Зеленского о его готовности к встрече с Путиным
Ранее украинская сторона заявила о готовности провести переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на территории Турции. Возможный формат встречи предполагает участие также лидеров США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Милена Скрипальщикова
