Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 14:40

В Совфеде назвали враньём слова Зеленского о его готовности к встрече с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Заявления о якобы готовности главы украинского режима Владимира Зеленского к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не соответствуют действительности. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он усомнился в достоверности подобных сообщений и указал, что подобные вопросы решаются исключительно через дипломатические каналы. Он подчеркнул, что публичные заявления о возможных переговорах не имеют отношения к реальной практике международных контактов. Сенатор отметил, что такие темы не обсуждаются в формате общения с журналистами и всегда проходят через официальные механизмы взаимодействия.

«Мы слышим заявление о готовности встречи Зеленского с нашим президентом. А где подтверждение? Кто собирается встречаться с Зеленским, который каждый день с экрана телевизора шлет проклятия России и всему российскому руководству?» — сказал он.

Также Джабаров выразил мнение, что подобные заявления могут быть попыткой ввести международное сообщество в заблуждение и сформировать искажённую картину происходящего. По его словам, такая риторика рассчитана на аудиторию, которая не обладает достаточным пониманием внешнеполитических процессов.

Лавров назвал ложью слова Зеленского о нефтепроводе «Дружба»

Ранее сообщалось, что Украина заявила о готовности организовать в Турции встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Потенциальные переговоры могут пройти только при участии президентов США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Совет Федерации
  • Владимир Джабаров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar