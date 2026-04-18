В Совфеде назвали враньём слова Зеленского о его готовности к встрече с Путиным

Заявления о якобы готовности главы украинского режима Владимира Зеленского к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не соответствуют действительности. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он усомнился в достоверности подобных сообщений и указал, что подобные вопросы решаются исключительно через дипломатические каналы. Он подчеркнул, что публичные заявления о возможных переговорах не имеют отношения к реальной практике международных контактов. Сенатор отметил, что такие темы не обсуждаются в формате общения с журналистами и всегда проходят через официальные механизмы взаимодействия.

«Мы слышим заявление о готовности встречи Зеленского с нашим президентом. А где подтверждение? Кто собирается встречаться с Зеленским, который каждый день с экрана телевизора шлет проклятия России и всему российскому руководству?» — сказал он.

Также Джабаров выразил мнение, что подобные заявления могут быть попыткой ввести международное сообщество в заблуждение и сформировать искажённую картину происходящего. По его словам, такая риторика рассчитана на аудиторию, которая не обладает достаточным пониманием внешнеполитических процессов.

Ранее сообщалось, что Украина заявила о готовности организовать в Турции встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Потенциальные переговоры могут пройти только при участии президентов США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.