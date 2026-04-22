Путин пообщался с награждёнными боксёрами за бокалом шампанского
Президент России Владимир Путин пообщался со спортсменами после церемонии награждения в Кремле и выпил с ними шампанского. После официальной части он остался с участниками мероприятия. Во время неформального общения глава государства поддержал просьбу о совместном фото.
Путин после награждения выпил со спортсменами.
«Сейчас сделаем [фото]. Это самое простое», — сказал глава государства.
Мероприятие прошло после вручения государственных наград чемпионам и призёрам международных соревнований.
Напомним, что Владимир Путин вручил ордена и медали российским боксёрам — победителям мировых первенств. Он поздравил чемпионов, чьи заслуги были отмечены государственными наградами накануне соответствующим указом.
