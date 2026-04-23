Минфин США: Аферисты ежегодно обирают американцев на сотни миллиардов долларов

Иностранные мошенники обирают американцев на сотни миллиардов долларов ежегодно. Об этом сообщил помощник министра финансов США Джонатан Берк. Его слова прозвучали на слушаниях в комитете палаты представителей.

Он назвал такой уровень нарушений закона неприемлемым. Для министерства борьба с мошенничеством стала определяющим вызовом.

«Организованные преступные группы устраивают аферы из больших центров за границей. Внутри мошенничество обходится нашим налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов ежегодно», — сказал Берк.

Ранее Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщила, что в 2025 году американцы потеряли рекордные 15,9 миллиарда долларов из-за мошенников. Около половины этой суммы украли с помощью афер под видом инвестиций.

Ранее сообщалось, что в Самаре перед судом предстанет группа из семи человек. Их обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, сообщество действовало с декабря 2024 года по февраль следующего года. Участники банды убеждали граждан переводить деньги на так называемые безопасные счета. Таким способом они похитили у пяти жителей 478 миллионов рублей. После задержания у фигурантов изъяли полученные деньги, в том числе в иностранной валюте. Суд также наложил арест на имущество обвиняемых на сумму около 41 миллиона рублей.