Дом из «Лица со шрамом» в Майами выставили на продажу за $237 млн

На острове Ки-Бискейн во Флориде за 237 млн долларов выставили особняк, который связан с 37-м президентом США Ричардом Никсоном и фильмом «Лицо со шрамом». Об этом пишет The Wall Street Journal.

Инвестор Джон Девани приобрёл дом вместе с прилегающими участками общей площадью более 9,6 тыс. квадратных метров в 2003 году за 30 млн долларов. На территории есть вертолётная площадка. На данный момент он хочет получить прибыль от этой инвестиции и выставил участок площадью 2,38 акра на продажу за 237 миллионов долларов — это рекордная сумма для округа Майами-Дейд.

«Он заплатил 15 миллионов долларов за дом и вертолётную площадку, которая когда-то была частью комплекса, использовавшегося президентом Ричардом Никсоном в качестве зимнего Белого дома, и была показана в фильме 1983 года «Лицо со шрамом». Ещё 15 миллионов долларов Девани заплатил за прилегающий участок земли, который продавали другие владельцы», — говорится в статье.

Сам дом был построен в 1981 году пилотом Роберто Стридингером. Позднее он оказался под следствием и был осуждён за участие в контрабанде кокаина, связанной с Медельинским картелем.

Иной пласт известности добавил кинематограф: особняк использовали при съёмках «Лица со шрамом» как резиденцию персонажа Фрэнка Лопеса. Внутренние элементы — стеклянный лифт, мраморные поверхности и высокие потолки — сохранились до настоящего времени.

