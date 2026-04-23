Натуральное не означает безопасное: Биофизик о том, как выбрать защиту от клещей для людей и животных

С наступлением тёплого сезона возрастает риск встречи с клещами. Выбирать средства защиты нужно осознанно, понимая, как именно они действуют. Во время общения с Life.ru кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института теоретической и экспериментальной биофизики, доцент московского политического университета Егор Мусин подробно разъяснил ключевые принципы грамотной защиты от клещей.

Клещи — это не просто неприятность, а реальный риск для здоровья. Поэтому выбирать защиту нужно осознанно. Все средства делятся на два типа: убивающие и отпугивающие — и это ключевое различие. Есть средства, которые убивают клещей. Они воздействуют на нервную систему клеща, вызывая паралич и гибель. Другие вещества (продающиеся отдельно) могут нарушать развитие личинок. Такие средства чаще используют для обработки территории, а также для одежды и снаряжения — курток, обуви, палаток, рюкзаков. После обработки защита может сохраняться даже после нескольких стирок. Важно, что такие составы нельзя наносить на кожу, возможны раздражение и ощущение жжения, при высоких дозах — токсичность, а для кошек некоторые компоненты смертельно опасны из-за особенностей их обмена веществ. Егор Мусин Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института теоретической и экспериментальной биофизики, доцент московского политического университета

Есть средства, которые отпугивают клещей. Это основной вариант для людей. Они не убивают клеща, а делают кожу «непривлекательной» — клещ просто не цепляется. Эффективность зависит от состава и концентрации: некоторые компоненты обеспечивают до 95% защиты на 8–12 часов, другие работают мягче, но лучше переносятся кожей. Такие средства можно наносить на кожу, они подходят для повседневного использования, но требуют обновления через несколько часов.

С животными всё строже — ошибка может стоить здоровья питомца. Для собак подходят препараты в таблетках, которые действуют изнутри и назначаются ветеринаром: они убивают присосавшееся насекомое, но не отпугивают их. Также эффективны защитные ошейники с длительным эффектом до 6–8 месяцев — они действуют ровно наоборот: снижают вероятность укуса, но ничего не могут сделать с уже вцепившимся клещом.

В качестве дополнительной меры используют обработку амуниции. Исследования показывают, что обработка тканей снижает риск укусов примерно на 80%. Для кошек подходят только специальные средства. Использовать препараты «для собак» нельзя: некоторые компоненты для кошек токсичны даже в малых дозах.

На что смотреть при покупке? — Проверяйте, чтобы средство входило в перечень разрешённых средств Роспотребнадзора по ссылке в описании. — Важен прозрачный состав: должно быть указано конкретное действующее вещество и его концентрация. —— — Обращайте внимание на маркировку — «для взрослых», «для детей», «для собак» — это важно. — Что касается формы выпуска, лосьоны и кремы наносятся равномернее и дольше держатся, спреи удобны, но менее стабильны, а пропитанная одежда — один из самых эффективных вариантов. Исследования показывают, что при одинаковом составе лосьоны работают стабильнее спреев. — Также проверяйте срок годности, так как со временем эффективность снижается.

«Что должно насторожить? «100% натуральное» не равно безопасное. Насторожить должно отсутствие точного состава, обещания защиты «на 30 дней» при нанесении на кожу, а также универсальные средства «для всех». Универсальные продукты могут быть опасны из-за различий между видами. Цена — не главный критерий. Стоимость часто зависит от бренда, формы и дополнительных компонентов (например, увлажняющих), но не от эффективности. Главное — сравнивать одно и то же действующее вещество в одинаковой концентрации», — добавил эксперт.

Для кожи выбирайте отпугивающие средства, для одежды — убивающие, для животных — только специализированные препараты. Лучший эффект даёт комбинация защиты. И главное: если состав непонятен — такое средство лучше не брать.

Ранее Life.ru писал, что страховой полис от укуса клеща в 2026 году стоит от 335 рублей в год, что существенно ниже потенциальных затрат на лечение. Без страховки анализы и иммуноглобулин обходятся в 10–15 тысяч рублей. Средняя стоимость полиса в первом квартале 2026 года составила 807 рублей, причём наибольшим спросом страховка пользуется в Сибири и на Урале.