Более 50 кварталов Якутска остались без воды из-за аварии

Ограничение водоснабжения ввели в Якутске из-за аварии на трубопроводе. Об этом заявили в АО «Водоканал». По данным предприятия, авария произошла на напорном канализационном трубопроводе. Остановили работу водоузлов №2 и №6.

«С 05:45 до устранения, ремонтные работы АО «Водоканал», остановка водоузлов №2, №6, в связи с течью напорного канализационного трубопровода Ду1000мм (КПК-2 - КПК-4), ограничение водоснабжения», — говорится в сообщении.

В результате под ограничения попали более 50 кварталов города. Также без воды остались социальные объекты, включая городскую больницу, Центр экстренной медицинской помощи и Ледовый дворец. Специалисты проводили ремонтные работы. С 07:35 водоузлы работают в штатном режиме.

Ранее в Тосненском районе Ленинградской области произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Без воды остались более 24 тысяч жителей. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность на сетях. На месте работали специалисты коммунальных служб, которые занимались устранением поломки. Власти организовали контроль за ситуацией и восстановление подачи ресурса.