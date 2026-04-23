Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 03:23

Reuters: Тело журналистки Амаль Халил нашли под завалами после атаки в Ливане

Тело журналистки Амаль Халил обнаружили под завалами после удара в Ливане. Информацию передаёт Reuters со ссылкой на источник.

Журналистка находилась в доме на юге Ливана. По объекту нанесли несколько ударов: сначала повредили автомобиль, а затем разрушили здание. Спасатели извлекли тело женщины из-под обломков и доставили его в больницу. В медицинском учреждении зафиксировали, что она погибла до прибытия.

Ранее израильская сторона заявила о ракетной атаке со стороны «Хезболлах» на юге Ливана. По данным армии, удар произошёл в районе населённого пункта Раб-Талятин. Израильские военные указали, что по их позициям выпустили несколько ракет. В Тель-Авиве расценили произошедшее как нарушение режима прекращения огня. Представители армии опубликовали информацию об инциденте и сообщили о продолжении контроля ситуации на границе.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Ливан
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar