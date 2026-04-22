21 апреля, 21:57

Израильских солдат, разрушивших статую Иисуса в Ливане, арестовали на 30 дней

Обложка © X / Imed Hem

Обложка © X / Imed Hem

Армия обороны Израиля наказала своих бойцов за вандализм на юге Ливана. Расследование показало: один военный повредил статую Иисуса Христа в поселении Дибель, второй сфотографировал это действие. Ещё шестеро солдат присутствовали при случившемся, но не попытались остановить сослуживца.

Всех фигурантов инцидента поместили под стражу на 30 суток, сообщает Deutsche Welle.

Скандал разгорелся после того, как ливанский портал Lebanon Debate опубликовал информацию о рейде израильских сил на территории соседней страны. В ЦАХАЛе тогда пообещали разобраться и заявили, что подобное поведение противоречит принципам израильской армии. Судя по арестам, в ведомстве сдержали слово.

Артём Гапоненко
