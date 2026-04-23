Пропавший четвероклассник обнаружен в Красноярске

В Красноярске завершились поиски 11-летнего школьника, который не возвращался домой на протяжении двух дней. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, ребёнка нашли сотрудники полиции.

Подчёркивается, что оперативники уголовного розыска обнаружили мальчика в одном из дворов Свердловского района. Его жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает.

Четвероклассник пропал вечером 21 апреля. Он ушёл в магазин и домой не вернулся. В поисках были задействованы наружные наряды полиции, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних. В настоящий момент полицейские выясняют причины, по которым ребёнок покинул дом.

