18 апреля, 14:01

В Уфе спасли мальчика, забравшегося на 17-метровое дерево

Служебный автомобиль МЧС. Обложка © Life.ru

В Уфе спасли десятилетнего мальчика, который забрался на дерево и не смог слезть вниз. Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты башкирской столицы, высота растения — 17 метров, как пятиэтажный дом. Когда спасатели прибыли на Элеваторную улицу, солце уже ушло за горизонт. Однако всё закончилось хэппи-эндом: ребёнку помогли вернуться на землю, где его два часа ждала обеспокоенная мама. Это попало на видео.

Спасатели развернули выдвижную лестницу и, используя страховку, поднялись к мальчику. На него надели «спасательную косынку» и бережно спустили вниз.

Ранее в подмосковном Звенигороде во время поисков пропавших детей спасли сову. Участники операции заметили птицу, застрявшую в леске, и освободили её. Мы показывали, как выглядела «пострадавшая».

Матвей Константинов
