Спасение на фоне трагедии в Звенигороде: На месте поисков детей из плена вызволили сову

Во время поисковых работ на Москве-реке в районе Звенигорода, где искали пропавших детей, произошёл трогательный эпизод. Участники операции заметили сову, застрявшую в леске на дереве у берега. Птица висела на ветках и не могла освободиться самостоятельно, рассказали волонтёры «Добротворца».

«Ребята-спасатели, которые сутками работают в сложнейших условиях, не раздумывая ни секунды, развернули настоящую операцию по спасению: залезали на дерево, водолазы спускались в воду», — рассказали участники.

Спасатели сразу организовали помощь: одни поднимались на дерево, другие работали с воды. Общими усилиями удалось аккуратно освободить пернатую и передать её на лодку, направлявшуюся в штаб. Сейчас сова находится под наблюдением орнитологов и ветеринаров. Состояние хорошее, серьёзных повреждений нет, и после осмотра её планируют вернуть в естественную среду.