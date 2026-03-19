Спасение на фоне трагедии в Звенигороде: На месте поисков детей из плена вызволили сову
Обложка © VK/ АНО Водолазная группа «ДобротворецЪ»
Во время поисковых работ на Москве-реке в районе Звенигорода, где искали пропавших детей, произошёл трогательный эпизод. Участники операции заметили сову, застрявшую в леске на дереве у берега. Птица висела на ветках и не могла освободиться самостоятельно, рассказали волонтёры «Добротворца».
В Звенигороде выручили попавшую в беду сову. Видео © VK/ АНО Водолазная группа «ДобротворецЪ»
«Ребята-спасатели, которые сутками работают в сложнейших условиях, не раздумывая ни секунды, развернули настоящую операцию по спасению: залезали на дерево, водолазы спускались в воду», — рассказали участники.
Спасатели сразу организовали помощь: одни поднимались на дерево, другие работали с воды. Общими усилиями удалось аккуратно освободить пернатую и передать её на лодку, направлявшуюся в штаб. Сейчас сова находится под наблюдением орнитологов и ветеринаров. Состояние хорошее, серьёзных повреждений нет, и после осмотра её планируют вернуть в естественную среду.
Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков. Дети ушли на пикник и провалились под лёд на реке. Их искали всем городом несколько дней, спасатели и волонтёры прочёсывали местность, водолазы исследовали дно реки. Тело первого мальчика нашли 11 марта, второго — спустя два дня. А 17 марта нашли тело девочки. Всем родственникам оказывают психологическую помощь.
