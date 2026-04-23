Опрыскали огород — получили штраф: Как законно защитить свой сад и избежать серьёзных трат

Неправильная обработка садового участка от вредителей может обернуться штрафами до 20 тысяч рублей и дополнительными расходами на возмещение ущерба. Об этом РИА «Новости» сообщила юрист, член союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Евгения Балдина.

По словам специалиста, ответственность наступает в случаях, когда дачники неправильно применяют химические средства для защиты растений. Чаще всего речь идёт о нарушении правил использования агрохимикатов и санитарных требований.

Отдельно подчёркивается, что на частных участках запрещено применять препараты, предназначенные для промышленного или профессионального использования. Проверить допущенные средства можно в государственном каталоге Минсельхоза, где разрешённые для личных хозяйств позиции отмечены специальным индексом «Л».

«Штраф за нарушение правил обращения с пестицидами — от 1 до 2 тысяч рублей (статья 8.3 КоАП РФ)», — отметил он.

Нарушения, связанные с обработкой рядом с источниками питьевой воды — колодцами и скважинами — могут привести к более серьёзным санкциям. В таких случаях размер взыскания достигает от 3 до 20 тысяч рублей. Если дачник превышает дозировки или нарушает сроки обработки, такие действия могут расцениваться как порча земли. За это предусмотрен отдельный штраф в пределах от 3 до 5 тысяч рублей.

Юрист также отметила, что в ситуациях, когда из-за обработки пострадали соседи или их имущество, виновному придётся компенсировать ущерб в полном объёме. Это касается как людей, так и домашних животных. Дополнительно подчёркивается риск для насекомых-опылителей, включая пчёл. В связи с этим перед обработкой участков рекомендуется предупреждать соседей, особенно владельцев пасек. В отдельных случаях вред животным может трактоваться как порча имущества или даже как жестокое обращение, если будет доказан умысел.

Ранее российским автомобилистам напомнили о возможных финансовых последствиях наезда на голубей. За каждую погибшую птицу может быть начислен штраф в размере до 600 рублей. Голубь относится к категории охотничьих ресурсов.