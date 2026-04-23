Жилые дома в Кстовском районе не пострадали при атаке БПЛА, жертв нет
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Ночная атака беспилотников на Кстовский район Нижегородской области не затронула жилой сектор. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что инфраструктура не повреждена, а люди не пострадали.
«По предварительной информации, пострадавших нет, жилая инфраструктура не повреждена», — заявил чиновник.
Напомним, Кстовский район Нижегородской области подвергся массированному налёту беспилотников. Над промышленной зоной были задействованы системы противовоздушной обороны. Средства защиты успешно перехватили 11 вражеских аппаратов. Из-за падения обломков на одном из предприятий произошло возгорание. На месте ЧП работают экстренные службы.
