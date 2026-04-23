Жилые дома в Кстовском районе не пострадали при атаке БПЛА, жертв нет

Ночная атака беспилотников на Кстовский район Нижегородской области не затронула жилой сектор. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что инфраструктура не повреждена, а люди не пострадали.

«По предварительной информации, пострадавших нет, жилая инфраструктура не повреждена», — заявил чиновник.

Напомним, Кстовский район Нижегородской области подвергся массированному налёту беспилотников. Над промышленной зоной были задействованы системы противовоздушной обороны. Средства защиты успешно перехватили 11 вражеских аппаратов. Из-за падения обломков на одном из предприятий произошло возгорание. На месте ЧП работают экстренные службы.