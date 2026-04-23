Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 06:18

В Кстовском районе Нижегородской области после атаки дронов загорелся объект

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В ночь на текущие сутки Кстовский район Нижегородской области подвергся массированному налёту беспилотников. О происшествии оперативно проинформировал общественность глава региона Глеб Никитин.

По данным губернатора, над промышленной зоной были задействованы системы противовоздушной обороны. Средства защиты успешно перехватили 11 вражеских аппаратов.

Из-за падения обломков на одном из предприятий произошло возгорание. На месте ЧП работают экстренные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий инцидента и локализацией огня.

Согласно предварительным сведениям, обошлось без человеческих жертв. Информация о пострадавших в ходе ночного происшествия на данный момент не поступала

За ночь ПВО сбила 154 дрона ВСУ над регионами РФ, Чёрным и Азовским морями
Ранее Новокуйбышевске дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие, есть пострадавшие. Один человек погиб. Также обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома в Самаре.

Оксана Попова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar