В Кстовском районе Нижегородской области после атаки дронов загорелся объект

В ночь на текущие сутки Кстовский район Нижегородской области подвергся массированному налёту беспилотников. О происшествии оперативно проинформировал общественность глава региона Глеб Никитин.

По данным губернатора, над промышленной зоной были задействованы системы противовоздушной обороны. Средства защиты успешно перехватили 11 вражеских аппаратов.

Из-за падения обломков на одном из предприятий произошло возгорание. На месте ЧП работают экстренные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий инцидента и локализацией огня.

Согласно предварительным сведениям, обошлось без человеческих жертв. Информация о пострадавших в ходе ночного происшествия на данный момент не поступала

Ранее Новокуйбышевске дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие, есть пострадавшие. Один человек погиб. Также обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома в Самаре.