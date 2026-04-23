В Кстовском районе Нижегородской области после атаки дронов загорелся объект
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
В ночь на текущие сутки Кстовский район Нижегородской области подвергся массированному налёту беспилотников. О происшествии оперативно проинформировал общественность глава региона Глеб Никитин.
По данным губернатора, над промышленной зоной были задействованы системы противовоздушной обороны. Средства защиты успешно перехватили 11 вражеских аппаратов.
Из-за падения обломков на одном из предприятий произошло возгорание. На месте ЧП работают экстренные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий инцидента и локализацией огня.
Согласно предварительным сведениям, обошлось без человеческих жертв. Информация о пострадавших в ходе ночного происшествия на данный момент не поступала
Ранее Новокуйбышевске дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие, есть пострадавшие. Один человек погиб. Также обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома в Самаре.
