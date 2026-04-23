Над Нижегородской областью за ночь сбили 11 вражеских БПЛА, никто не пострадал

В Нижегородской области ночью была отражена атака беспилотников. Силы ПВО уничтожили 11 целей, при падении обломков пострадал объект на территории предприятия. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Инцидент произошёл в промышленной зоне Кстовского района. По его словам, средства противовоздушной обороны отработали по 11 беспилотникам, направленным в сторону региона. Отдельно уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что после падения обломков на территории одного из предприятий Котовского района Нижегородской области вспыхнул пожар. На месте происшествия работают экстренные службы, специалисты занимаются локализацией огня и устранением последствий атаки.