Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 08:14

Над Нижегородской областью за ночь сбили 11 вражеских БПЛА, никто не пострадал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

В Нижегородской области ночью была отражена атака беспилотников. Силы ПВО уничтожили 11 целей, при падении обломков пострадал объект на территории предприятия. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Инцидент произошёл в промышленной зоне Кстовского района. По его словам, средства противовоздушной обороны отработали по 11 беспилотникам, направленным в сторону региона. Отдельно уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

За ночь ПВО сбила 154 дрона ВСУ над регионами РФ, Чёрным и Азовским морями

Ранее сообщалось, что после падения обломков на территории одного из предприятий Котовского района Нижегородской области вспыхнул пожар. На месте происшествия работают экстренные службы, специалисты занимаются локализацией огня и устранением последствий атаки.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar