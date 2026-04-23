Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 08:22

Зеленский обновил руководство СБУ в Киеве и ряде областей Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Глава украинского режима Владимир Зеленский подписал указы о смене руководства Службы безопасности страны в Киеве и Киевской области. Решение затронуло и ряд других региональных управлений. Согласно документу, опубликованному на сайте украинского президента, Артём Бондаренко освобождён от должности руководителя управления СБУ в столичном регионе.

На его место назначен Артём Борисевич, который теперь возглавит структуру в Киеве и Киевской области. Кадровые изменения затронули не только столичное направление. Перестановки проведены и в подразделениях службы в Харьковской области. Также обновлено руководство управления СБУ на территории части Херсонской области, находящейся под контролем Киева.

Зеленский: На Украине полиция изменит правила применения оружия после теракта

Ранее сообщалось, что в системе МВД Украины готовятся масштабные кадровые изменения после стрельбы в Киеве, где погибли шесть человек. Планируется пересмотреть порядок реагирования правоохранительных структур на подобные инциденты. Отдельный акцент сделают на отборе сотрудников патрульной службы и их подготовке.

Милена Скрипальщикова
