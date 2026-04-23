Дышать тяжелее некуда: Атмосферное давление в Москве обвалилось до исторического минимума

В российской столице обновлён суточный минимум атмосферного давления — стрелки барометров опустились до 727,6 миллиметра ртутного столба. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик подчеркнул, что предыдущее рекордное значение было установлено в 2015 году и пало в четверг.

Леус сообщил, что тыловая часть циклона принесла в столичный регион резкое падение температуры. В четверг, 23 апреля, в Москве воздух прогреется лишь до трёх–пяти градусов выше нуля, а в Подмосковье термометры покажут от двух до семи градусов тепла, плюс ожидается северный ветер с порывами 7–12 метров в секунду.

Специалист «Фобоса» также рассказал, после полудня атмосферное давление поползёт вверх, а в пятницу 24 апреля сильных дождей или снега в московском регионе синоптики уже не прогнозируют.

Ранее в Московском регионе фиксировалось резкое ночное похолодание, ставшее одним из самых заметных за апрель. В ночь на 22 апреля в столице был обновлён температурный минимум текущего месяца. На метеостанции ВДНХ в Москве температура воздуха опускалась до минус 1,3 градуса.