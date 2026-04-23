Путин, Беспутин и бокал шампанского: Во время награждения в Кремле произошёл курьёз

Во время общения президента России Владимира Путина с победителями мировых первенств по боксу на награждении в Кремле произошёл забавный эпизод. Глава государства заметил, что после церемонии боксёру Александру Беспутину не достался бокал шампанского, и отдал свой.

Напомним, 22 апреля Владимир Путин вручил ордена и медали российским боксёрам — победителям мировых первенств. После церемонии глава государства пообщался со спортсменами и выпил с ними шампанского. Во время неформального общения глава государства поддержал просьбу о совместном фото. Среди награждённых был генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

Президент внимание, что спортсмен стоит без напитка, и спросил: «А вам чего, не наливали?» После этого он отдал ему свой бокал. Спортсмен попытался отказаться и вернуть его обратно, но Путин успокоил Беспутина, отметив: «Мне принесут».

Путин поделился бокалом шампанского с боксёром Беспутиным.

Беспутин — мастер спорта международного класса и генеральный секретарь Федерации бокса России.