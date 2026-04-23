23 апреля, 08:44

«Возвращайтесь скорей»: Расторгуев посвятил новую песню героям СВО и их семьям

Расторгуев рассказал о новой песне для семей участников СВО

Николай Расторгуев. Обложка © ТАСС / URA.RU / Вячеслав Немышев

Николай Расторгуев. Обложка © ТАСС / URA.RU / Вячеслав Немышев

Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, что ожидание и надежда связывают людей сильнее любых обстоятельств. Своими мыслями на этот счёт певец поделился с журналистами во время записи новой композиции, которую коллектив готовит к выпуску в начале мая.

Николай Расторгуев обратился к бойцам СВО. Видео © Пятый канал. Фото © Газета «Известия» / Дмитрий Коротаев

По словам музыканта, песня посвящена не только Дню Победы, но и тем, кто сейчас ждёт возвращения родных. Расторгуев отметил, что композиция обращена к семьям, чьи близкие участвуют в специальной военной операции.

«Невероятное количество семей ждут своих близких, которые участвуют в СВО. Конечно же, это тоже для них, эта песня. И здесь нет какой-то непосредственной связи с какими-то конкретными боевыми, вот этими военными событиями. И это просто песня об этом, о том, что мы вас ждём живыми и здоровыми. Возвращайтесь скорей», — отметил певец в разговоре с Пятым каналом.

Артист пояснил, что в тексте нет привязки к конкретным событиям — речь идёт о поддержке, ожидании и надежде. Это общее послание с пожеланием вернуться домой живыми и невредимыми.

Николай Расторгуев признался, что не злится на Бейонсе за плагиат своей песни

А ещё Николай Расторгуев признался, что его совершенно не смущает, когда молодые почитатели его таланта величают его «дядей Колей». Как пояснил народный артист, он относится к этому без раздражения, поскольку считает юных фанатов своими детьми, а некоторых — даже внуками.

Юрий Лысенко
