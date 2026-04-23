«Они мне как сыновья»: Расторгуев объяснил, почему готов быть «дядей Колей» для юных поклонников
Расторгуев рассказал, как относится к обращению «дядя Коля» от молодых фанатов
Николай Расторгуев. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин
Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев признался, что спокойно относится к обращению «дядя Коля» со стороны молодых поклонников. Об этом он рассказал в беседе с журналистами во время записи песни «Жди меня», приуроченной к 9 Мая.
По словам музыканта, такое обращение он воспринимает нормально, поскольку видит в юных фанатах своих детей или даже внуков.
«Да это нормально. На самом деле они все мне как сыновья. Вы все мне годитесь в сыновья практически! Если не скажу, может даже во внуки», — поделился исполнитель в разговоре с Пятым каналом.
Расторгуев также отметил, что ему очень приятно внимание со стороны подрастающего поколения. Он часто сталкивается с тем, что молодые люди подходят поблагодарить и пожать руку.
Артист пояснил, что прекрасно понимает их состояние, поскольку сам в молодости испытывал нечто подобное по отношению к своим кумирам — относился к ним с неким пиететом. По словам певца, такое внимание греет ему душу.
Недавно выяснилось, что доходы «Продюсерской Компании Николая Расторгуева», принадлежащей лидеру группы «Любэ» и созданной девять лет назад, за последний год рухнули почти втрое. Если в предыдущем периоде дела у фирмы шли лучше, то по итогам прошлого года её заработок составил лишь 3,3 миллиона рублей.
