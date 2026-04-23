Новый роман Пелевина «Возвращение синей бороды» поступил в продажу

В России начали продавать новую книгу Виктора Пелевина «Возвращение синей бороды», сюжет которой отсылает к истории Джеффри Эпштейна, а главный герой в ходе духовной практики узнаёт, что ранее был маршалом Жилем де Рэ — сподвижником Жанны д’Арк. О старте продаж РИА «Новости» сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Яндекс Книги».

«Издательство "Эксмо" выпустило новый роман Виктора Пелевина под названием "Возвращение синей бороды"», — заявили он.

Книга разбита на три главы — «Возвращение Синей Бороды», «Пирамида Авраама» и «Песнь о пингвине». Так же известно, что, хотя этот роман не относится к циклу «Трансгуманизм, Inc», он всё же перекликается с другими текстами Пелевина.

Последним до сегодняшнего дня романом автора стал вышедший в сентябре 2025-го «A Sinistra», который занял пятую позицию в серии «Transhumanism Inc». Весенние релизы случались в карьере Пелевина лишь однажды — в 2013-м, когда свет увидел «Бэтман Аполло», относящийся к вампирской линии, запущенной ещё в 2006 году романом «Empire V».

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии внесли в список запрещённых печатных материалов роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами». Решение связано с возможным ущербом национальным интересам страны.