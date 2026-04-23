Сила духа и любовь к детям: как обычный учитель физкультуры изменил жизни почти 300 сирот

В Китае 52-летний преподаватель физкультуры Бай Цзянь стал известен благодаря тому, что усыновил 276 детей и посвятил жизнь их воспитанию и спортивной подготовке. Об этом сообщило издание South China Morning Post..

«Спорт — это честно. Что посеешь, то и пожнёшь», — говорит своим детям учитель.

Свою педагогическую деятельность мужчина начал в середине 1990-х годов после трудоустройства в школу. Тогда он обратил внимание на ученика, который часто пропускал занятия и испытывал трудности с поведением. Позже выяснилось, что ребёнок остался без семьи, после чего учитель решил забрать его к себе. С этого момента помощь детям-сиротам стала постоянной частью его жизни.

Со временем количество воспитанников увеличивалось, а сам Бай Цзянь привлекал дополнительные доходы и поддержку родственников, чтобы обеспечивать детей. Особое внимание в воспитании он уделяет спорту. Ежедневный распорядок включает ранний подъём и длительные пробежки независимо от погодных условий.

По его мнению, физическая подготовка помогает детям с непростым прошлым выстраивать дисциплину и добиваться успеха. Личный опыт также сыграл роль — в юности он смог поступить в колледж благодаря спортивным достижениям. Среди воспитанников мужчины есть профессиональные спортсмены, преподаватели, госслужащие и военнослужащие, построившие карьеру в разных сферах.

Позднее в жизни Бай Цзянь женился, а в 2020 году у него родился собственный ребёнок. Сам он утверждает, что не ощущает усталости и продолжает жить в привычном ритме, совмещая работу, спорт и заботу о многочисленных приёмных детях.

Ранее сообщалось, что семейные спортивные династии в России нередко формируются вокруг родителей, которые с раннего возраста вовлекают детей в регулярные тренировки и сами выступают для них примером. В таких семьях дети часто начинают заниматься физической подготовкой ещё до школы, а затем участвуют в соревнованиях различного уровня, постепенно накапливая награды и спортивные разряды.