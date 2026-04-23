Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 09:19

Очередной успех российской космонавтики: «Ангара-1.2» вывела аппараты на орбиту

ВКС РФ провели запуск ракеты «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2». Миссия выполнена по заказу российского оборонного ведомства.

Как сообщили в профильном министерстве, «в четверг, 23 апреля, в 11 часов 29 минут [мск]» боевой расчёт космических войск ВКС провел все необходимые операции. Пуск прошел в штатном режиме, без технических сбоев.

На борту носителя находились космические аппараты, предназначенные для обеспечения нужд Минобороны. Их задачи строго засекречены и выполняются в рамках государственной программы по укреплению орбитальной группировки.

Специалисты отмечают, что использование таких носителей позволяет оперативно выводить малогабаритные спутники на целевые орбиты. Это критически важно для поддержания связи и качественного мониторинга обстановки.

После выхода носителя в заданный район специалисты приступили к управлению полезной нагрузкой. Сейчас системы аппаратов работают в штатном режиме, обеспечивая выполнение поставленных задач.

Также утром 17 апреля с космодрома Плесецк произвели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны. Какое именно у них назначение, пока неизвестно. Старт прошёл утром.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Оксана Попова
