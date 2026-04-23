Адвокат Жорин считает, что показанная Дуровым повестка не похожа на фейк

Адвокат Сергей Жорин выразил мнение, что повестка, пришедшая основателю Telegram Павлу Дурову, как подозреваемому, похожа на настоящую. Правозащитник усомнился, что бизнесмен стал бы публиковать заведомый фейк.

Жорин пояснил, что категорично утверждать о подлинности документа пока рано, поскольку в открытом доступе опубликован не полный процессуальный документ, а лишь фрагмент почтового извещения. Однако на практике следствие действительно часто направляет повестки по адресу регистрации, даже если знает, что человек там давно не живёт и находится за границей. Это предусмотрено статьёй 188 УПК РФ.

Адвокат в разговоре с «Газетой.ru» отметил, что данная повестка имеет значение для возможного объявления Дурова в розыск в России. При дальнейшем развитии событий это может повлиять на избрание меры пресечения, хотя заочный арест возможен только при объявлении лица в международный или межгосударственный розыск.

По словам правозащитника, правоохранительные органы при желании могут быстро подтвердить или опровергнуть информацию, а для Дурова это было бы чувствительно репутационно. Официального подтверждения от российских силовиков пока нет.

Что касается экстрадиции, Жорин напомнил, что механизм выдачи между Россией и ОАЭ существует — договор ратифицирован ещё в 2016 году. Однако Дуров, по данным СМИ, является гражданином Объединённых Арабских Эмиратов, а двустороннее соглашение прямо запрещает сторонам выдавать собственных граждан. Поэтому говорить о «простой» экстрадиции не приходится: наличие гражданства ОАЭ делает выдачу значительно менее вероятной и юридически сложной. Адвокат спрогнозировал, что Дурова не выдадут России.

Напомним, накануне Павел Дуров заявил, что ему пришла повестка, выписанная на его имя, по петербургскому адресу, где он числился зарегистрированным около двух десятилетий назад. Предприниматель опубликовал фотографию извещения. По его словам, отправкой занималась «Почта России».