Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 09:45

В Самаре введён режим повышенной готовности после ночной атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / savichev oleg

В Самаре введён режим повышенной готовности после падения беспилотника на крышу жилого дома. Решение принято по итогам заседания городской комиссии по ЧС. О введённых мерах сообщил глава города Иван Носков. По его словам, в заседании участвовали представители силовых и надзорных ведомств, а также экстренных служб.

Специалисты завершили обследование повреждённых конструкций. На месте инцидента продолжаются восстановительные работы. Отдельно отмечается, что электроснабжение в пострадавших зданиях уже восстановлено. Также власти сообщили, что разбитые окна в ближайшее время будут заменены за счёт муниципалитета. Ситуация в городе находится под контролем оперативных служб.

ВСУ атакуют Самарскую область, работают средства ПВО

Ранее в Самаре сообщалось об атаке беспилотника на жилой дом. В результате удара повреждена крыша здания, а также пострадали квартиры верхних этажей. Беспилотник врезался в верхнюю часть многоэтажного дома, после чего обломки упали на придомовую территорию.

Милена Скрипальщикова
