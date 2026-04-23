В Самаре введён режим повышенной готовности после ночной атаки ВСУ

В Самаре введён режим повышенной готовности после падения беспилотника на крышу жилого дома. Решение принято по итогам заседания городской комиссии по ЧС. О введённых мерах сообщил глава города Иван Носков. По его словам, в заседании участвовали представители силовых и надзорных ведомств, а также экстренных служб.

Специалисты завершили обследование повреждённых конструкций. На месте инцидента продолжаются восстановительные работы. Отдельно отмечается, что электроснабжение в пострадавших зданиях уже восстановлено. Также власти сообщили, что разбитые окна в ближайшее время будут заменены за счёт муниципалитета. Ситуация в городе находится под контролем оперативных служб.

Ранее в Самаре сообщалось об атаке беспилотника на жилой дом. В результате удара повреждена крыша здания, а также пострадали квартиры верхних этажей. Беспилотник врезался в верхнюю часть многоэтажного дома, после чего обломки упали на придомовую территорию.