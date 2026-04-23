ВСУ атакуют Самарскую область, работают средства ПВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei
Самарская область подверглась нападению со стороны ВСУ. Об этом проинформировал руководитель региона Вячеслав Федорищев в своем аккаунте.
В небе над субъектом Федерации действуют системы противовоздушной обороны, нейтрализующие угрозу. Власти призывают граждан проявлять бдительность и следовать установленным инструкциям.
«ВСУ продолжают бесчеловечные атаки на территорию Самарской области. Работает ПВО. Соблюдайте правила безопасности», — подчеркнул губернатор.
Глава области также обратился к местным жителям с настоятельной просьбой не публиковать в мессенджерах и социальных сетях кадры пролета беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, под запретом оказались любые фото или записи, фиксирующие результаты работы боевых расчётов.
Напомним, что сегодня ночью ВСУ атаковали Самарскую область. Под ударом оказался областной центр и Новокуйбышевск. В Самаре дрон влетел в многоэтажку, есть пострадавшие. В Новокуйбышевске целью ВСУ стало промышленное предприятие, погиб один человек.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.