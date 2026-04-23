Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 07:37

ВСУ атакуют Самарскую область, работают средства ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Самарская область подверглась нападению со стороны ВСУ. Об этом проинформировал руководитель региона Вячеслав Федорищев в своем аккаунте.

В небе над субъектом Федерации действуют системы противовоздушной обороны, нейтрализующие угрозу. Власти призывают граждан проявлять бдительность и следовать установленным инструкциям.

«ВСУ продолжают бесчеловечные атаки на территорию Самарской области. Работает ПВО. Соблюдайте правила безопасности», — подчеркнул губернатор.

Глава области также обратился к местным жителям с настоятельной просьбой не публиковать в мессенджерах и социальных сетях кадры пролета беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, под запретом оказались любые фото или записи, фиксирующие результаты работы боевых расчётов.

Оперштаб развернули в Самарской области после атаки БПЛА ВСУ

Напомним, что сегодня ночью ВСУ атаковали Самарскую область. Под ударом оказался областной центр и Новокуйбышевск. В Самаре дрон влетел в многоэтажку, есть пострадавшие. В Новокуйбышевске целью ВСУ стало промышленное предприятие, погиб один человек.

Оксана Попова
