Молчание лечит: эксперт объяснил, как тишина помогает эмоциональному здоровью

Двадцать минут тишины в день (утром и вечером) способны вернуть ясность восприятия и улучшить самочувствие лучше любого сложного тренинга. Об этом рассказал велнес-мастер отеля тишины «Мира Силентиум» Владислав Семеньков.

По словам специалиста, речь идёт не о внешней тишине, а о тишине ума. И чем больше в жизни такого состояния, тем лучше человек себя чувствует.

«Для начала достаточно 10 минут после пробуждения и 10 минут перед сном. Утром, после душа и других гигиенических процедур, сядьте в удобное положение, закройте глаза и побудьте в тишине. То же самое повторите вечером перед сном», — рассказал эксперт в комментарии RuNews24.ru.

Семеньков добавил, что если придерживаться этой практики в течение месяца, спокойствие станет постоянным спутником. Внешняя суета перестанет затягивать с прежней силой, а внутренняя устойчивость возрастёт. Самая мощная перезагрузка, по мнению велнес-мастера, доступна без посредников и затрат — нужно лишь набраться смелости остановиться.

К слову, острый стресс, вопреки распространённому мнению, представляет собой не нарушение в работе организма, а физиологический ответ на внешнее давление, разъяснила арт-мастер. В момент перенапряжения, пояснила специалист, запускается симпатическая система, выбрасывается кортизол, дыхание и сердечный ритм учащаются — так тело мобилизуется для выживания, и главное здесь не пытаться заглушить эту реакцию, а аккуратно привести все процессы в равновесие.