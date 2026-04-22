Назван самый эффективный способ «заземлиться» и остановить панику здесь и сейчас

Резкий стресс не означает сбой в организме: это естественная реакция на нагрузку. Арт-мастер Ирина Колесникова пояснила, что в момент напряжения активируется симпатическая нервная система. Растёт кортизол, учащаются дыхание и сердцебиение. Так тело готовится к выживанию. Задача — не подавить реакцию, а мягко вернуть баланс.

Лучше начать с простого — заметить своё состояние, рассказала эксперт RuNews24.ru. Внутреннее обозначение «я в стрессе» уже снижает напряжение. Следующий шаг — ритмичное дыхание. Подойдёт техника квадрата — вдох на четыре счёта, пауза, выдох, пауза. Такой ритм запускает восстановление.

При сильном стрессе помогают техники заземления. Назовите пять видимых предметов, четыре тактильных ощущения, три звука, два запаха, один вкус. Это возвращает внимание в момент «здесь и сейчас». Полезно почувствовать опору под ногами, слегка надавить руками на тело.

Колесникова добавила, что регулярная практика формирует устойчивость нервной системы. Со временем стрессовые реакции слабеют. Но важнее общее состояние — если в жизни не хватает восстановления, быстрые методы не дадут стабильного эффекта.

Учёные провели исследование и сделали вывод, что короткая динамическая растяжка после социального стресса работает эффективнее аэробной нагрузки. Такой формат упражнений лучше других снимает негативные эмоции. Особенно заметно снижается уровень депрессивного аффекта. Простые движения дают быстрый результат там, где интенсивная тренировка может не сработать.