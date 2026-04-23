Традиционные ценности народов нацелены на будущее и должны развиваться, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В контексте евразийского сотрудничества представитель Кремля призвал совместно «делать их прекрасными, смотреть в будущее» с уверенностью.

«Традиционные ценности — они основываются на корнях, на прошлом, но они про будущее, и они должны развиваться... Врозь мы очень слабы и очень уязвимы. А когда мы вместе — мы можем позволить себе многое, практически все», — указал Песков во время форума «Евразия — территория традиционных ценностей».