Песков: Традиционные ценности народов нацелены на будущее и должны развиваться
Традиционные ценности народов нацелены на будущее и должны развиваться, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В контексте евразийского сотрудничества представитель Кремля призвал совместно «делать их прекрасными, смотреть в будущее» с уверенностью.
«Традиционные ценности — они основываются на корнях, на прошлом, но они про будущее, и они должны развиваться... Врозь мы очень слабы и очень уязвимы. А когда мы вместе — мы можем позволить себе многое, практически все», — указал Песков во время форума «Евразия — территория традиционных ценностей».
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал слухи о якобы скорой отставке Правительства России. Пресс-секретарь президента призвал не верить в такие заявления, с улыбой отметив, что это — «традиционная забава» среди авторов телеграм-каналов.
