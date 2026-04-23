«Не верьте!»: Песков посмеялся над слухами об отставках в правительстве

В правительстве России не готовятся масштабные кадровые перестановки. Поводом для таких предположений стали недавние слова президента Владимира Путина, который выразил недовольство темпами экономического роста. В этой связи высказывались мнения, что за такой критикой последуют кадровые решения в кабинете министров.

Песков назвал слухи о смене состава кабинета министров «забавой».

Представитель Кремлёвского пула Александр Юнашев напрямую спросил у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, стоит ли ожидать увольнений или назначений новых чиновников в ближайшее время.

Реакция пресс-секретаря оказалась однозначной. Он с иронией отнесся к подобным домыслам, подчеркнув, что подобные обсуждения не имеют под собой реальных оснований.

«Это традиционная забава в телеграм-каналах. Не верьте!» — рассмеялся представитель президента в ответ на вопрос.

Таким образом, в администрации главы государства опровергли любые домыслы о скорой смене состава правительства. Работа кабинета продолжается в штатном режиме, а распространяемую в сети информацию в Кремле призывают считать исключительно досужими домыслами.

Изменения в правительстве точно намечаются в Венгрии, где в начале апреля прошли парламентские выборы. Победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, получив 138 из 199 мандатов в парламенте. Это означает конец 16-летнего правления партии «Фидес» и премьер-министра Виктора Орбана. Мадьяр вступит в должность уже 9 мая.