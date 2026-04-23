Евросоюз оказывает давление на Белград, пытаясь заставить власти республики сделать однозначный выбор между интеграцией в объединение и продолжением сотрудничества с Москвой. Подобные требования пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чрезвычайно неверными».

Представитель Кремля пояснил журналистам, что Брюссель фактически ставит условие: для евроинтеграции Белград обязан разорвать все связи с Российской Федерацией, включая присоединение к санкционному списку. В противном случае, по мнению западных партнеров, о вступлении в ЕС стоит забыть.

«В данном случае мы видим требования, которые направлены на антагонизацию той же самой Сербии с Россией», — подчеркнул спикер Кремля. Он отметил, что подобные ультиматумы противоречат принципам суверенного развития государств.

В Москве убеждены, что любая держава вправе гармонично выстраивать внешнюю политику по всем векторам, руководствуясь исключительно национальными интересами. Российская сторона всегда выступала за то, чтобы каждое государство самостоятельно определяло свой курс.

По словам пресс-секретаря, те, кто выдвигает подобные жёсткие условия, глубоко заблуждаются. В Кремле подчеркнули: Сербия является суверенной страной и сама должна решать, с кем поддерживать партнёрские отношения.

Тем временем основатель «Движения социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Евросоюз может пойти дальше санкций и попытаться вовлечь Белград в противостояние с Россией. Ограничительные меры в отношении Москвы могут стать лишь первым этапом давления со стороны Брюсселя. Он утверждает, что в дальнейшем от Сербии могут потребовать более глубокого участия, включая использование военного потенциала и оборонной промышленности.