Большой лоб — не гарантия: физиогномист рассказал, как с первого взгляда вычислить умную девушку

Хватит смотреть на губки и формы! Оказывается, женский интеллект выдают совсем другие зоны. Физиогномист Денис Чернов провёл ликбез для тех читателей Life.ru, кто хочет распознать «умницу» ещё до первого слова. Спойлер: всё дело в черепе.

По словам специалиста, распространённое мнение о том, что «большой лоб — признак высокого ума», является слишком упрощённым и не отражает всей картины.

Чернов пояснил, что человек воспринимает мир преимущественно через зрительные образы (форма, размер, цвет), а лицо каждого человека можно условно разделить на три функциональных уровня: Нижний уровень (от основания подбородка до кончика носа) отвечает за волевые действия.

(от кончика носа до верхней границы бровей) — исследовательский, коммуникационный и семейный.

Верхний уровень (от верхней границы бровей до макушки) — идейный, мыслительный, связанный со способностью к накоплению информации, анализу и формированию абстрактных идей.

Явный признак того, что перед вами интеллектуальная девушка, — это «раскачанные» виски. Они находятся по двум сторонам лба. Чем лучше они выражены, тем больший объём информации можно в себя закачать. Скошенность лба тоже укажет на то, как человек работает с информацией. Девушки с прямым лбом склонны больше систематизировать информацию, постоянно её рефлексируя. Сильный скос лба даёт больше конкретики, чем абстрактных схем. Здесь упор идёт на запоминание конкретной, рабочей информации. Денис Чернов Физиогномист

Физиогномист отметил, что причёска также играет роль. Девушки, предпочитающие чёлки, которые визуально уменьшают лоб, могут неосознанно сигнализировать о своей неготовности к открытому обмену мыслями. Чёлка в данном случае действует как защитный механизм, ограждая внутренний мир от внешнего влияния. В связи с этим мужчины часто склоняются к выбору партнёрш с открытым лбом, особенно в профессиональной сфере.

«Однако не стоит считать, что высокий лоб — это признак высокого интеллекта. В физиогномике лица есть много маркеров, которые могут этот признак усилить или ослабить. Сама по себе высота лба говорит о том, что девушка не будет спешить — ей нужно хорошо обдумать и взвесить», — подчеркнул эксперт.

