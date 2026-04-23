23 апреля, 11:21

Шикарная жизнь в Дубае закончилась: Мошенник, кинувший людей на 200 миллионов, депортирован в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Бывшего руководителя двух строительных компаний, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 200 млн рублей, депортировали из ОАЭ в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту Абу-Даби он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», заявила Волк в своём канале в мессенджере Max.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год он заключал договоры подряда на строительство и другие работы, после чего похищал деньги клиентов. Потерпевшими признаны более 130 человек. Уголовное дело возбудили в Уфе в 2024 году.

Фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск в мае 2025 года. Его задержали в ОАЭ при взаимодействии по линии Интерпола, после чего передали российским правоохранителям в аэропорту Абу-Даби для доставки в Москву.

Ранее Life.ru сообщал, что в Самаре перед судом предстанет группа из семи человек, обвиняемых в крупном мошенничестве. Участники сообщества действовали с декабря 2024 года по февраль следующего года.

Полина Никифорова
