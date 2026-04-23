FEI разрешила 13-летней дочери Семака соревноваться под нейтральным флагом

Дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака, 13-летняя Илария, получила право выступать под нейтральным флагом от Международной федерации конного спорта (FEI). Эта информация подтверждается её профилем на официальном сайте организации.

Ранее, в апреле 2025 года, Илария Семак выиграла соревнования по конкуру «Этап кубка Победы», а в июле одержала победу на региональном турнире в КСК «Вента-Арена». Напомним, что в ноябре 2023 года FEI разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

С февраля 2026 года российские спортсмены юного возраста получили возможность представлять свою страну на международных соревнованиях по конному спорту под национальным флагом. Однако для участия в соревнованиях для взрослых спортсменов по-прежнему требуется соблюдение условий нейтрального статуса.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России заняла второе место в командном турнире саблистов на этапе Кубка мира в итальянской Падуе. В финальной встрече Дмитрий Насонов, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов уступили представителям Южной Кореи со счётом 44:45. Бронзу завоевала команда Венгрии.