Разведка ВС РФ раскрыла главную проблему российских аналогов Starlink

Одной из ключевых проблем на передовой остаётся связь, рассказал начальник разведки артиллерийского дивизиона с позывным Сокол. По его словам, существующие решения пока не полностью закрывают потребности.

«Да, альтернатива уже есть, но скорости подключения пока не хватает. Ещё стали появляться спутниковые тарелки вроде «Ямала» или «Триколора», но они пока тоже неэффективны», — цитирует Сокола Lenta.ru.

Военнослужащий отметил, что терминалы компании Илона Маска Starlink обеспечивали высокую скорость соединения. Это позволяло передавать прямые трансляции разведывательных полётов беспилотников в штаб и пункты управления огнём.

Артиллерист добавил, что отечественные системы работают не везде и требуют почти идеальных условий для развёртывания — открытой местности без помех. По его мнению, разница может быть связана с количеством спутников на орбите.

Ранее Life.ru сообщал, что российские БПЛА-камикадзе БМ-35 «Италмас» начали использовать спутниковый интернет Starlink, что может серьёзно изменить характер ударов по целям в глубоком тылу противника.