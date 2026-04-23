«Заново учишься есть и читать»: Звезда КВН рассказал о жизни зомби после запоев

Капитан «Вятки» из КВН Дмитрий Бушуев, который смог справиться с алкогольной зависимостью, открыто рассказал о том, как ему приходилось тяжело после долгих периодов выпивки. В подкасте у Сергея Мезенцева на YouTube он поделился подробностями своих страданий.

«После запоя даже читать не получается, первые дни ходишь как зомби, заново учишься есть и вообще жить», — признался артист.

Бушуев рассказал, что долгое время не мог бросить пить, так как трезвость приносила ему болезненное осознание того, насколько разрушена его жизнь. Юморист признался, что после длительных возлияний он теряет способность даже читать и с трудом передвигается по дому. По его словам, лишь через две недели приходит прозрение, которое наглядно демонстрирует, до какого «дна» он себя довёл. Это мучительное понимание своего падения было невыносимо для артиста.

Юморист отметил, что мог выдержать лишь короткие перерывы в употреблении алкоголя, после чего снова брался за бутылку, чтобы заглушить тяжёлые мысли о своем положении.

А ранее Григорий Лепс сообщил, что полностью отказался от алкоголя. Певец заявил, что уже несколько месяцев не употребляет спиртное и рассчитывает сохранить новый образ жизни надолго. По его словам, это решение связано с заботой о здоровье, а свободное время он теперь посвящает музыке и физической форме.