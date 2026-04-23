Залужный обвинил США в нарушении международного права в Венесуэле и Иране

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что действия США в отношении Венесуэлы и Ирана противоречат международному праву. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед студентами Киевской школы государственного управления.

«Скажите пожалуйста, а например, нападение США на Венесуэлу, которая является членом Организации Объединённых Наций, проведение там каких-то действий, похищение их президента и перевозка его в США — является ли это признаком соблюдения международного права, соблюдения границ, уважения границ и суверенитета?» — сказал он.

По его словам, в подобных действиях со стороны США отсутствует соблюдение принципов международного права и уважения суверенитета государств. Он отдельно подчеркнул, что, по его оценке, Вашингтон не имел юридических оснований для подобных действий в отношении Венесуэлы.

Также дипломат затронул тему военных действий против Ирана, заявив, что использование силы Израилем и США без опоры на международные механизмы вызывает вопросы с точки зрения права.

Ранее сообщалось, что после смены власти в Венесуэле в стране начались масштабные кадровые перестановки и проверки среди представителей прежней политической и деловой элиты. Новые власти проводят системные изменения в управленческих структурах, затрагивающие как государственный аппарат, так и бизнес-среду.