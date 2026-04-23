144 ступени на руках: как 10-летий мальчик из Дагестана пять раз попал в Книгу рекордов России

В Махачкале 10-летний Ратмир Гончар за несколько лет установил пять рекордов России и один мировой результат, связанный с передвижением на руках. Об этом kp.ru рассказал мальчик и его родители.

«И в какой-то момент на городском пляже один человек, увидев, как Ратмир тренируется, сказал нам: «Родители, вы чего? Вы посмотрите, у вас самородок растёт! Попробуйте!», – вспоминает мама Ратмира Яна.

С тех пор школьник регулярно фиксирует новые достижения, включая рекорды по дистанции передвижения на руках среди детей разных возрастов. За четыре года он последовательно обновлял собственные результаты — от 123 метров до более чем 400 метров в разных возрастных категориях.

Отдельным достижением стал подъём по лестнице девятиэтажного дома: мальчик преодолел 144 ступени исключительно на руках без остановок и посторонней помощи. По словам родителей, спортивные занятия не были изначальной целью, а тренировки сначала воспринимались как детское увлечение и игра.

Сейчас Ратмир также занимается борьбой, участвует в соревнованиях и завоевывает медали, совмещая спорт с другими интересами. Семья отмечает, что мальчик самостоятельно ставит цели и регулярно придумывает новые испытания, а поддержка взрослых заключается в контроле и помощи в развитии его увлечений. Дополнительно он активно участвует в телевизионных проектах и недавно стал участником шоу «Удивительные люди», где продемонстрировал свои способности перед широкой аудиторией.

Ранее в США 90-летняя Энн Крайл Эссельстин установила необычный мировой рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Пожилая женщина смогла провисеть на турнике 2 минуты 52 секунды, при этом подготовка к попытке заняла у неё всего около месяца. Поводом для участия в челлендже стал разговор с сыном Рипом, который рассказал о фитнес-испытании и вдохновил мать попробовать свои силы.