«Реальная демографическая катастрофа»: Орешкин заявил о тектонических изменениях на Земле

Население Земли достигнет своего максимального значения к 2046 году, после чего начнётся его сокращение. Доля пожилых людей будет неуклонно расти, а количество трудоспособных граждан стремительно снижаться, что говорит о глобальном демографическом кризисе. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на открытом экспертном диалоге «Высшее образование в новую технологическую эпоху».

«То, что нас ждёт вследствие демографических изменений, носит, действительно, тектонический характер, поэтому я бы даже употребил слово "катастрофа", потому что, действительно, то, что происходит в мире, это происходит на самом деле реальная демографическая катастрофа», — сказал он.

Он объяснил, что долгое время человечество беспокоилось о перенаселении планеты, нехватке еды и энергоресурсов, однако теперь ситуация кардинально меняется. По его словам, рождаемость в мире падает, и количество детей уменьшается, что до определённого момента позволяло снижать демографическую нагрузку на работающее население. Орешкин уточнил, что минимальный уровень этой нагрузки будет пройден в 2033 году, после чего она начнёт неуклонно расти.

Чиновник также подчеркнул, что уже заложенные тенденции предопределяют увеличение доли старшего поколения в структуре населения, а малое число современных детей ведёт к быстрому сокращению трудоспособных граждан.

