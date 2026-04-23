В Египте раскопали шеститонную статую фараона Рамсеса II

В провинции Эш-Шаркия на северо-востоке Египта археологи обнаружили древнюю статую, которую предварительно связывают с фараоном Рамсесом II. Артефакт был найден во время раскопок на участке Телль-Фарун в районе Эль-Хусейнии. Об этом сообщили в пресс-службе Минтуризма страны.

«Она находится в плохом состоянии, оставшиеся части позволяют предположить, что статуя была частью триады», — говорится в сообщении.

Археологи установили, что у статуи отсутствует нижняя часть — ноги и основание, однако сохранившиеся фрагменты позволяют судить о её крупном масштабе. По оценкам специалистов, масса объекта составляет от 5 до 6 тонн, а его высота достигает примерно 2,2 метра.

Глава сектора египетских древностей профессор Мохамед Абдель Бади предположил, что в древности скульптуру могли переместить из города Пер-Рамсес в Телль-Фарун. По его версии, артефакт мог быть установлен в составе религиозного комплекса, где использовался как часть культовой композиции. После обнаружения статую переместили в музейное хранилище, где специалисты займутся её дальнейшим изучением и реставрацией.

Ранее во время археологических раскопок в египетском Эль-Бахнасе учёные обнаружили папирус, который впоследствии был идентифицирован как фрагмент поэмы «Илиада» Гомера. Находка была сделана в ходе экспедиции, проходившей с ноября по декабрь 2025 года. Папирус находился внутри гробницы римского периода возрастом около 1,6 тысячи лет и был обнаружен в брюшной полости мумии.