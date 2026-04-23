В Саранске стартовала конференция по развитию медицины здорового долголетия

В Саранске начала работу Всероссийская выездная конференция по развитию медицины здорового долголетия. В обсуждении участвуют представители власти, науки, медицины и экспертного сообщества. Открытие конференции состоялось 23 апреля в столице Мордовии и объединило представителей федеральных и региональных органов власти, медицинского и научного сообщества, а также экспертов в сфере коммуникаций и здравоохранения.

В церемонии приняли участие глава Республики Мордовия Артём Здунов, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос и первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс Анастасия Столкова. В рамках деловой программы запланированы тематические сессии, посвящённые механизмам старения, работе с предрисками, влиянию образа жизни и культуры, а также новым подходам к охране здоровья населения.

«В рамках деловой программы мы подробно обсудим фундаментальные механизмы старения и возможности управления биологическим возрастом. Сегодня наука располагает инструментами, позволяющими не только понимать процессы старения, но и влиять на них, выявляя ранние изменения и формируя подходы к их коррекции. Эти решения уже начинают внедряться в практическое здравоохранение», — отметил Константин Котенко, директор ГНЦ РФ ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» Минобрнауки России, председатель Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике.

Особое внимание уделяется возможностям управления биологическим возрастом и внедрению современных научных разработок в систему практического здравоохранения. Отдельно обсуждается развитие центров медицины здорового долголетия и формирование новой модели организации системы охраны здоровья граждан.

«Фонд Росконгресс выступает оператором движения «За медицину здорового долголетия», объединяя усилия федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества и общественных институтов. Наша задача не только формировать повестку, но и обеспечивать практическую реализацию решений, масштабировать лучшие региональные практики и выстраивать системную работу по развитию медицины здорового долголетия», – подчеркнула Анастасия Столкова, первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс, член Комиссии Общественной палаты по здравоохранению.

Конференция проходит в рамках движения «За медицину здорового долголетия», которое направлено на развитие комплексного подхода к продлению активной жизни и улучшению качества здоровья населения.

Ранее сообщалось, что на конференции в Саранске ключевыми темами обсуждения стали продление активного периода жизни и контроль процессов старения. Участники также рассматривают научные разработки, позволяющие выявлять ранние признаки возрастных изменений и заранее оценивать риски развития заболеваний.