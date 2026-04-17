Стал известен состав участников конференции по медицине долголетия в Саранске

В Саранске 23–24 апреля пройдёт Всероссийская выездная конференция, посвящённая развитию медицины здорового долголетия. Организаторы уже обнародовали полный состав её участников на официальном сайте.

Форум соберёт представителей федеральной и региональной власти, ведущих врачей, учёных, деятелей культуры, специалистов по двигательной активности, а также журналистов, блогеров и общественников.

Антон Кобяков, советник президента, назвал развитие медицины активного долголетия одной из главных государственных задач, от которой напрямую зависят сохранение человеческого потенциала и рост качества жизни россиян. По его словам, сейчас выстраивается новая система, в которой здоровье населения становится фундаментом социально-экономического роста страны, а её успешное внедрение невозможно без слаженных усилий власти, научного сообщества, бизнеса и региональных команд. Кобяков также подчеркнул, что предстоящая конференция в Саранске призвана стать площадкой для соединения усилий экспертов и управленцев с целью выработки общих решений и формирования единой стратегии в области здорового долголетия.

Среди подтверждённых участников — вице-премьер Татьяна Голикова, глава Мордовии Артём Здунов, зампред Совета Федерации Инна Святенко, замруководителя Аппарата Правительства Ольга Кривонос, заммэра Москвы по соцвопросам Анастасия Ракова, директор Российского научного центра хирургии имени Петровского Константин Котенко, народный артист РФ Владимир Машков, а также легендарный тренер Ирина Винер.

Программа конференции, по замыслу устроителей, имеет прикладной характер и нацелена на поиск конкретных решений для увеличения продолжительности здоровой жизни. В рамках сессий её участники намерены обсудить способы управления биологическим возрастом, современные научные теории старения, а также превращение обычных центров здоровья в центры медицины долголетия. Отдельные дискуссии посвятят маршрутизации пациентов, внедрению персональных программ ведения, роли регионов в новой модели, партнёрству с работодателями и привитию населению здоровых привычек.

Помимо этого, в повестке значатся вопросы охраны здоровья граждан с учётом влияния культуры, физкультуры, питания и медиа, а также успешные региональные наработки, которые можно распространить на федеральном уровне.

«Деловая программа конференции охватывает ключевые направления формирования медицины здорового долголетия — от фундаментальных исследований механизмов старения до практических инструментов работы в регионах. В центре внимания — трансформация центров здоровья, внедрение персонализированных подходов, развитие профилактики и повышение вовлечённости граждан», — рассказала замруководителя Аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос.

Кривонос добавила, что междисциплинарность — ключевая особенность программы: помимо чисто медицинских тем, участники затронут влияние культуры, спорта, рациона питания и средств массовой информации на поддержание здоровья. Такой формат, по её убеждению, даёт возможность не просто говорить о стратегии, а сразу переходить к конкретным шагам по её внедрению на местах.

Мероприятие войдёт в программу регионального движения «За медицину здорового долголетия», которое координирует Аппарат Правительства РФ, а оператором выступает Фонд Росконгресс. Представители СМИ и блогеры могут зарегистрироваться на конференцию через специальную форму на сайте. Организаторы называют эту конференцию важной подготовительной площадкой перед вторым форумом «Россия и мир: тренды здорового долголетия», запланированным на 9–10 июля 2026 года в Москве, где планируется обмен опытом и выработка системных решений для сохранения здоровья нации.

