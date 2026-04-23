23 апреля, 16:57

Экс-министр обороны Грузии Бурчуладзе получил 10 лет тюрьмы за коррупцию

Джуаншер Бурчуладзе. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Экс-министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе приговорён к десяти годам лишения свободы. Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему главе оборонного ведомства страны, признав его виновным в отмывании денег и превышении должностных полномочий.

По информации телеканала «Рустави-2», вместе с Бурчуладзе к восьми годам заключения приговорены Васил Мхеидзе и Георгий Хаиндрава, проходившие по тому же делу.

Ранее сообщалось, что бывшая судья из Краснодара Елена Хахалева объявлена в международный розыск и в настоящее время находится за пределами России. Фигурантка покинула страну и сейчас скрывается за границей.

Наталья Демьянова
