Замглавы Минприроды России Буцаев подал в отставку

Денис Буцаев ушёл с поста замминистра природных ресурсов и экологии России по собственному желанию. Об этом сообщило министерство.

Документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, освобождает Буцаева от занимаемой должности. Распоряжение уже опубликовано на официальном портале правовой информации.

В Минприроды уточнили, что сферой ответственности Буцаева были департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и публично-правовая компания «Российский экологический оператор», где он до перехода в министерство занимал должность генерального директора.

