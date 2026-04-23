Пентагон объявил об отставке министра ВМС США Фелана

Министр военно-морских сил (ВМС) США Джон Фелан оставляет свой пост. Об этом сообщили в Пентагоне. Заявление разместил помощник шефа военного ведомства по связям с общественностью Шон Парнелл в социальной сети X.

Решение вступает в силу немедленно. Причины отставки не назвали. Временно исполняющим обязанности министра ВМС назначили первого заместителя Фелана Ханг Као. Фелан был утверждён Сенатом на эту должность 25 марта 2025 года и затем приведён к присяге.

Министр ВМС США отвечает за материально-техническое обеспечение флота и его финансы. Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск не являются членами президентского кабинета.

Ранее сообщалось, что Пентагон проинформировал Конгресс США о сроках очистки Ормузского пролива. По оценке американских военных, разминирование может занять до шести месяцев. Высокопоставленные чиновники ведомства заявили, что операция вряд ли начнётся до окончания войны с Ираном. На закрытом брифинге законодателям сообщили, что Иран мог разместить в районе пролива 20 или более мин.